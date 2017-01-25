"Арктические рубежи". В норвежском Тромсё - большой международный диалог о том, как развивать северные регионы

Елена Белкина.

В норвежском Тромсе проходит традиционная международная конференция "Арктические рубежи", собравшая известных политиков, бизнесменов, ученых, экспертов из разных стран мира. В ее работе принимает участие делегация Мурманской области во главе с министром экономического развития Еленой Тихоновой.

"Арктические рубежи" этого года посвящены океану - главному кормильцу настоящих и будущих поколений. Открывая конференцию, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подчеркнула, что изменения в Арктике происходят быстрее, чем ожидалось, необходим баланс между стремлением освоить ресурсы и сохранить их. Поэтому весной этого года правительство соседнего Королевства запускает стратегию по работе с океанами, поддерживать развитие технологий дружественных к окружающей среде.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг: "Арктический регион может служить образцом устойчивого управления ресурсами, положительным примером можно считать сотрудничество России и Норвегии по управлению рыбными запасами".

Одна из ведущих тем - изменение климата, глобальное потепление.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Уолстрем: "Арктика - шапка планеты, если ее снять солнышко ударит прямо по темечку".

Правда, с теорией теплового катаклизма согласны не все, наши ученые настаивают на смене климатических периодов.

Директор ММБИ, академик РАН Геннадий Матишов: "На цикличность климата наложили санкции, у нас только потепление, а всю Африку снегом завалило".

В политике ситуация обратная - разглобализация. Один из самых известных экономистов мира Джеффри Сакс считает, что идет длительный процесс сокращения мировой роли США, стремление восстановить величие - иллюзия. Это уже камешек в огород новой администрации республиканцев. С Россией же необходимо налаживать сотрудничество.

Профессор Университета Колумбии Джеффри Сакс: "Я бы хотел больше сотрудничать с Россией. Это нужно и в деле защиты окружающей среды, и в экономике. Я верю, что санкции уйдут в прошлое. Это диктуют глобальные процессы, происходящие в мире".

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля: "Нам не надо строить забор с Россией, мы все решим в процессе обсуждения".

Эти слова относились к нелегальной миграции, но их можно отнести и к отношениям с соседями в целом. Финляндия скоро возглавит Арктический совет, за 20 лет доказавший свою эффективность, и хочет усилить в нем влияние Евросоюза. Понятно, что все горой за расширение сотрудничества и, в первую очередь, регионального.

Богатый опыт работы в Баренц-регионе приграничного российского Заполярья оказался востребованным на разных площадках, касалось это и безвизового режима, области ядерной безопасности, туризма, энергетики и транспорта. С голландцами договаривались о новых технологиях и сотрудничестве в гуманитарной сфере, с норвежцами - о регулярных авиаперелетах из Тромсе в Мурманск и продлении до нас паромной линии, что стало возможным с завершением проекта "Арктическая гавань".

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова: "Учитывая, что наш порт вошел в число портов с 72-часовым безвизовым пребыванием, перспективы этой идеи становятся все более реалистичными".

Малая региональная дипломатия должна послужить реанимации полнокровного сотрудничества России и Норвегии.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Норвегия Теймураз Рамишвили: "Сейчас отношения стабилизируются. Будем смотреть - насколько эти тенденции, отдельные штрихи станут базой для полномасштабного восстановления двухстороннего политического диалога".







