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25.01.2017 15:33

На месте ограничения движения развернуты и работают пункты обогрева Главного управления МЧС России по Мурманской области

В настоящее время на 1408 километре и на участке автодороги  ФАД Р-21 «Кола» с 1510 по 1547 км  действуют два подвижных пункта обогрева Главного управления МЧС России по Мурманской области.  Подвижные пункты обогрева продолжат работу до особого распоряжения.
Для мониторинга и оказания помощи водителям, оказавшимся в снежных заторах, работают оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области, оперативные группы  Кольского пожарно-спасательного гарнизона,  ЗАТО Заозерск и ЗАТО Видяево, а так же, спасатели Мурманского ПСП МАКАСЦ  - филиала СЗРПСО МЧС России.
Так же находятся в наличии дополнительные пункты обогрева в придорожном кафе на АЗС ООО «Скарус»(1560 км) и в кемпинге «Титовка» (1590км).  
Информирование участников дорожного движения о ситуации на дороге, порядке действий и наличии пунктов обогрева проводится Главным управлением МЧС России по Мурманской области при помощи смс-рассылки и оповещения по УКВ радиостанции, настроенной на частоту дальнобойщиков, и через терминальные комплексы ОКСИОН.
Настоятельно рекомендуем водителям, по возможности, воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий.
Обращаем внимание, что в горах по-прежнему лавиноопасно, потому лучше перенести походы на природу на более благоприятное время и не ходить по необорудованным склонам.
Напоминаем о том, что до улучшения погодных условий закрыты участки дороги ФАД Р-21 «Кола» с 1547 по 1571 км, с  1408 по 1510 км.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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