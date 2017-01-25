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25.01.2017 18:00

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя города Кировска

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 24 января 2017 года в период времени с 19 часов 20 минут до 19 часов 35 минут на возвращавшегося домой жителя города Кировск Мурманской области, 1976 года рождения, с ножом напал неизвестный, который нанёс проникающие колото-резаное ранение в область брюшной полости. Потерпевший пробежал после этого незначительное расстояние, привлек внимание проезжающего мимо, но скончался до приезда скорой медицинской помощи.   

По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также на установление лица, причастного к совершению данного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области
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