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25.01.2017 17:40

Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике в 2016/2017 учебном году.

Основной целью этой олимпиады является популяризация экономических знаний. Олимпиадные задания включают тесты и задачи повышенной сложности по экономике, которая не является обязательной дисциплиной школьной программы. Большинство участников изучают экономику во внеурочное время, поэтому региональный этап олимпиады – это отличная возможность проверить свои знания и потенциал в экономической науке.

Лучшие результаты показали учащиеся оленегорской школы № 4, школы № 4 города Апатиты и гимназии № 1 Североморска.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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