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25.01.2017 17:20

В «Снежной деревне» стартовал фестиваль ледово-снежных скульптур «Снеголед»

В Кировске открылся международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголед». Профессиональные скульпторы и художники со всех уголков России и зарубежья создают свои произведения из снега высотой до 3,5 м. Фестиваль продлится до 29 января.

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области предлагает график работы наиболее красочных мероприятий фестиваля.

27 января в 18.30 экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня» организует для своих посетителей и гостей города красочное огненное шоу в исполнении легендарного Alesh Walker (Латвия).
 
28 января экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» организует праздничную программу посвященную завершению традиционного международного фестиваля снежно-ледовых скульптур «Снеголед».
 
В 16.00 на территории экскурсионного центра состоится уникальный перфоманс для детей и взрослых, созданный группой российских и норвежских артистов и художников под руководством Екатерины Ефремовой – актрисы «Простого театра» и художницы Ольги Пресняковой. Спектакль подарит неповторимые эмоции зрителям – для постановки специально созданы снежные декорации для театральных кукол, изготовляемых в «Снежной деревне» во время проведения фестиваля.

В 17.00 начнется церемония награждения победителей и участников традиционного международного фестиваля снежно-ледовых скульптур «Снеголед». По результатам фестиваля его участникам будут вручены дипломы победителей, премии и сертификаты, а также памятные подарки.

В 18.00 начнется спектакль, организованный группой российских и норвежских артистов и художников под руководством Екатерины Ефремовой – актрисы «Простого театра» и художницы Ольги Пресняковой.

В 18.30 будет проходить представление в стиле уличного перфоманса с захватывающим дух и увлекательным огненным шоу в исполнении латвийского фаерщика Alesh Walker.

Завершится традиционный международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголед» праздничным салютом.


Для справки:

Фестиваль организован экскурсионно-туристическим центром «Снежная деревня». Впервые он состоялся в 2011 году. В 2013 году снежные постройки в Кировске были признаны крупнейшими в России, «Снежная деревня» вошла в книгу рекордов России как самое большое закрытое цельное сооружение из снега. В 2016 году «Снеголед» включен в Национальный календарь событий. В 2016 году «Снежная деревня» открылась в девятый раз. Тема – бренды России.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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