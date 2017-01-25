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25.01.2017 17:00

В Кандалакше сотрудники полиции раскрыли кражу с банковской карты

12 ноября 2016 года в дежурную часть МО МВД «Кандалакшский» обратилась жительница поселка Зеленоборский 1958 года рождения с сообщением о том, что с её банковской карты неустановленным лицом сняты 3200 рублей.

Потерпевшая рассказала полицейским, что 11 ноября она потеряла мобильный телефон, к которому была подключена услуга «мобильный банк». На следующий день, обратившись на горячую линию банка для блокировки карты, пенсионерка узнала от оператора, что с ее банковской карты сняты денежные средства в сумме 3200 рублей.

По факту кражи в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что хищение денег посредством услуги «мобильный банк» совершил ранее не судимый житель поселка Зеленоборский 1987 года рождения. Подозреваемый признался в совершении преступления и пояснил, что денежные средства, украденные у пенсионерки, он уже потратил.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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