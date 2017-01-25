Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области напоминает о возможности записи на прием через Интернет

На сегодняшний день большинство услуг ПФР можно получить, не выходя из дома, используя «Электронные сервисы» на сайте ПФР (http://es.pfrf.ru/) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).



Но все же иногда требуется личное посещение органов Пенсионного фонда, например, чтобы подать заявление или документы, получить консультацию у специалиста. В этом случае можно воспользоваться сервисом предварительной записи на сайте ПФР, которая доступна как гражданам, так и страхователям. Для этого в разделе «Электронные сервисы» нужно выбрать «Запись на прием» и заполнить необходимые поля. Далее – выбрать удобный день и час посещения специалиста ПФР.



Если по каким-либо причинам гражданин не сможет подойти на прием по записи, то ее следует отменить, либо перенести визит на другое время. Это можно сделать там же – в разделе «Запись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предварительной записи» в голубом прямоугольнике справа.



Предварительная запись на прием позволяет избежать очередей и сэкономить время. Это очень удобно для занятых граждан, у которых каждая минута на счету.



Пользоваться данным сервисом можно без регистрации на портале Госуслуг, так же как и заказать различные справки, направить в ПФР обращение, задать вопрос, найти клиентскую службу или посчитать будущую пенсию на «Пенсионном калькуляторе».



/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /



