Фонд социального страхования: Работодателям Мурманской области необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности

Ежегодно в срок до 15 апреля организации, осуществляющие деятельность на территории Мурманской области, должны подать документы в региональное отделение Фонда социального страхования для подтверждения основного вида экономической деятельности. На основании полученных сведений определяется класс профессионального риска, от которого зависит размер страхового тарифа по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на текущий 2017 год. Чем опасней деятельность с точки зрения охраны труда, тем выше страховой тариф.



Для прохождения этой процедуры страхователи – юридические лица должны представить в отделение фонда по месту регистрации заявление, справку-подтверждение основного вида экономической деятельности и копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме субъектов малого предпринимательства). Если в указанный срок организация не подтвердит основной вид экономической деятельности, то ей будет установлен максимальный тариф страховых взносов, исходя из заявленных направлений работы в ЕГРЮЛ, а не осуществляемых фактически. Поэтому в интересах работодателей не затягивать с подачей документов.



Самый простой и максимально удобный способ подачи заявления – это воспользоваться возможностями Единого портала госуслуг. Сервис позволяет получать госуслуги без очередей в любое удобное время с рабочего места, а также проконсультироваться со специалистами онлайн. При представлении документов в электронном виде они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.





/ Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ /



