Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
25.01.2017 14:30

Мурманская облветлаборатория подвела итоги работы учреждения в 2016 году

Как сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области, в 2016 году на исследования в лабораторию было доставлено 42 023 пробы. Специалисты провели по ним 95 289 лабораторно-диагностических исследований, что составило 103% к уровню исследований, проведенных в 2015 году. Государственное задание выполнено.

Для подтверждения компетенции работников были проведены сличительные испытания с Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией и с аккредитованной лабораторией Мурманского центра стандартизации и метрологии. Результаты исследований удовлетворительные, что подтверждает компетентность специалистов учреждения.

В 2016 году в Мурманской облветлаборатории были отремонтированы помещения и главный корпус, канализация диагностического отдела, заменены двери холодного склада, проведены другие ремонтные работы.

В текущем году предполагается обновить оборудование в отделе химико-токсикологических и биохимических исследований, увеличить перечень проводимых учреждением лабораторных исследований, приобрести тест-системы для расширения спектра диагностики заболеваний методом ПЦР.


/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.22
Евро = 63.62
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.