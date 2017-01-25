Мурманская облветлаборатория подвела итоги работы учреждения в 2016 году

Как сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области, в 2016 году на исследования в лабораторию было доставлено 42 023 пробы. Специалисты провели по ним 95 289 лабораторно-диагностических исследований, что составило 103% к уровню исследований, проведенных в 2015 году. Государственное задание выполнено.



Для подтверждения компетенции работников были проведены сличительные испытания с Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией и с аккредитованной лабораторией Мурманского центра стандартизации и метрологии. Результаты исследований удовлетворительные, что подтверждает компетентность специалистов учреждения.



В 2016 году в Мурманской облветлаборатории были отремонтированы помещения и главный корпус, канализация диагностического отдела, заменены двери холодного склада, проведены другие ремонтные работы.



В текущем году предполагается обновить оборудование в отделе химико-токсикологических и биохимических исследований, увеличить перечень проводимых учреждением лабораторных исследований, приобрести тест-системы для расширения спектра диагностики заболеваний методом ПЦР.





/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /