Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о мерах предосторожности на дорогах

С начала 2017 года в регионе произошло 6 ДТП с участием детей. В 5 случаях пострадали дети, которые пересекали проезжую часть.

Так, 19 декабря в 14 часов 00 минут в Мурманске на улице Баумана неустановленный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода 2008 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

21 января примерно в 19 часов 30 минут около дома 55 по ул. Колышкина в Гаджиево водитель, управляя автомобилем «Ауди А4», подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – девочку 2007 года рождения. В результате происшествия ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

24 января примерно в 16 часов 50 минут около дома 7 «а» на улице Жемчужная города Апатиты водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – мальчика 2008 года рождения, который перебегал проезжую часть дороги в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате происшествия ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция Мурманской области просит родителей и педагогов напомнить детям о правилах безопасного поведения на дороге. Объясните ребенку, что переходить проезжую часть можно только убедившись, что ни одна машина не движется, даже если пешеходный переход регулируется светофором. Напомните, что проезжую часть надо именно переходить, а не перебегать, при этом внимательно следить за дорожной ситуацией. Готовясь перейти на другую сторону дороги, необходимо снять капюшон и вынуть наушники, чтобы вовремя заметить приближающийся автомобиль и избежать наезда.

Кроме того, прикрепите на школьную сумку или куртку ребенка световозвращающий брелок или браслет. Это позволит водителям издалека заметить пешехода и заблаговременно принять меры по предотвращению ДТП.

В большей части случаев виновниками ДТП стали водители. Поэтому Госавтоинспекция также напоминает автолюбителям, что стоит быть аккуратными вблизи школ, детских садов, парков и детских площадок. Кроме того, следует проявить особую внимательность при движении по дворовой территории – в силу возраста дети не способны в полной мере оценивать ситуацию и не замечают возможной опасности, часто выбегают на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. Соблюдайте скоростной режим, заблаговременно снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам. Учитывайте дорожные и погодные условия, по возможности избегайте рискованных и неожиданных маневров – гололед и снежная «каша» на дорогах усложняют их выполнение.

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области