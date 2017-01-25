В Кировске состоится вечер дружбы «Саами приглашают»

11 февраля в Клубе национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры» состоится вечер дружбы «Саами приглашают».
В рамках мероприятия пройдут:
- мастер-классы народного искусства;
- выставка декоративно-прикладного творчества;
- угощение блюдами национальной саамской кухни;
- концертная программа с участием саамской фольклорной группы «Елле», народного самодеятельного коллектива театра саамских традиций «Эллмант» и коллективов из Финляндии.
Начало мероприятия: в 15:00
Место проведения: г. Кировск, ул. Мира, 7
Дополнительная информация по телефону (815 31) 32 963. Контактное лицо – Васенкова Валентина Николаевна.
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области