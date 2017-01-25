В Мурманске завершено расследование коммунальной аварии, которая произошла на магистральных сетях в центре города 22 января

Яков Осетров.

Прокуратура завершила проверку по факту коммунальной аварии, которая произошла на магистральных сетях в центре Мурманска 22 января. В результате ЧП энергетики были вынуждены снизить параметры теплоносителя. В зону отключения горячего водоснабжения и отопления попали 1300 объектов, почти половина из них - жилые дома. Можно ли было не допустить причину аварии - точно не известно, а вот последствия её Мурманскую ТЭЦ обязали устранить.

Помощник прокурора Первомайского округа г. Мурманска Вероника Панова: "По результатам проверки прокурором Первомайского округа возбуждено административное производство по статье "Нарушение нормативов коммунальных услуг, внесено представление в "Мурманскую ТЭЦ" с требованием произвести перерасчет за ненадлежаще оказанные коммунальные услуги".

Ненадлежащими стандартам качества также признаны работы по очистке городских улиц. Накануне в прокуратуру вызвали руководство Управления дорожного хозяйства Мурманска, которому указали на невыполнении в полном объеме муниципального задания. На все оправдания, что столько осадков не выпадало с 1995 года, что снежный покров превышает норму на 32 процента - прокуратура выдвинула контраргумент: поскольку живем мы на Севере - к таким обстоятельствам должны быть готовы. По результатам проверок против руководителя предприятия возбуждено административное производство и вынесено представление - прекратить хаос на дорогах.