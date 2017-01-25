Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
25.01.2017 15:00

Мурманский колледж искусств приглашает северян на концерт ансамбля саксофонистов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова

27 января в 18.00 в малом зале Мурманского колледжа искусств (г. Мурманск, ул. Воровского, 14)  состоится концерт ансамбля саксофонистов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова. В их исполнении прозвучит оригинальная музыка и переложения для квартета саксофонистов.

В 12.30 для студентов Мурманского колледжа искусств пройдут мастер-классы доцента кафедры духовых и ударных инструментов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова Алексея Талицкого, который поделится секретами профессионального исполнения на саксофоне.


/Мурманский колледж искусств/
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.22
Евро = 63.62
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.