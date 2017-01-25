Мурманский колледж искусств приглашает северян на концерт ансамбля саксофонистов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова

27 января в 18.00 в малом зале Мурманского колледжа искусств (г. Мурманск, ул. Воровского, 14) состоится концерт ансамбля саксофонистов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова. В их исполнении прозвучит оригинальная музыка и переложения для квартета саксофонистов.

В 12.30 для студентов Мурманского колледжа искусств пройдут мастер-классы доцента кафедры духовых и ударных инструментов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова Алексея Талицкого, который поделится секретами профессионального исполнения на саксофоне.



/Мурманский колледж искусств/