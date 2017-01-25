Представители УМВД России по Мурманской области поздравили лицей №2 с 20-летием

В Мурманске в областном Доме культуры имени Кирова прошел торжественный вечер, посвященный юбилею лицея №2. С органами внутренних дел области образовательное учреждения связывает многолетние сотрудничество.

Начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по мурманской области Александр Ермолин и заместитель начальника Центра профессиональной подготовки УМВД Павел Чехонин поздравили с датой директора лицея Екатерину Плетнёву.

В ее адрес прозвучала благодарность от имени руководства, также представители УМВД передали юбилейную медаль и памятный подарок. Полковник Ермолин пожелал всем лицеистам учиться только на «хорошо» и «отлично», а выпускников пригласил на службу в полицию, где их рассматривают в качестве кандидатов.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» было открыто путем реорганизации юридического лицея и объединения его со средней общеобразовательной школой №10. С 1991 года в юридическом лицее существовал так называемый «милицейский класс», но он не мог вместить всех желающих. В 96-м году при содействии УВД Мурманской области в лицее появились кадетские классы.

Сегодня лицей № 2 – инновационное образовательное учреждение, реализующее профильную подготовку по социальному, гуманитарному, экономическому и правовому направлениям. Теперь взаимодействие с органами внутренних дел продолжается в рамках социального партнерства. Учреждение является в своеобразным центром подготовки будущих юристов, Старшеклассникам по два часа в неделю специалисты Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области преподают спецкурс «Правоохранительное дело. МВД России».

Обучение проходит по разработанной в ЦПП программе, которая утверждена начальником УМВД России по Мурманской области генерал-майором полиции И.В. Баталовым и директором лицея. В так называемый «Спецкурс» вошли темы, посвященные деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации и его структурных подразделений. Изучаются уголовное законодательство, уголовно-процессуальное право, административное законодательство и другие правовые нормы. Кроме того, осуществляя профильную подготовку, учащиеся посещают Экспертно-криминалистический центр, Центр профессиональной подготовки и кинологическую службу УМВД России по Мурманской области.

Выпускникам вручаются удостоверения об окончании спецкурса, что учитывается при поступлении в юридические вузы. Примечательно, что разработчиками такого документа стали сотрудники Центра профессиональной подготовки. Удостоверение заверяется подписью руководителя регионального УМВД, гербовой печатью и вручается ребятам начальником Управления по работе с личным составом.

Ежегодно выпускники лицея поступают в высшие учебные заведения системы МВД России, многие становятся студентами юридических факультетов различных вузов. Отмечая успехи в деятельности образовательного учреждения, педагогический коллектив и лицеистов поздравили представители администрации города Мурманска, городского совета депутатов, Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области