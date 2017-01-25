В Мурманской областной филармонии состоится торжественное открытие новых выставок

27 января в 17.00 в здании Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.3, 2 этаж) состоится торжественное открытие новых выставок Мурманского областного художественного музея «Хроника музея в афишах», «Формула преображения: ТПО-МОХМ» и «Скульптура из собрания музея».

Экспозиция «Хроники музея в афишах» охватит историю афиш к выставкам Мурманского областного художественного музея за 27 лет.

Выставка «Формула преображения: ТПО-МОХМ» посвящена 90-летию постройки здания музея. Здесь будут представлены живописные и графические работы мурманских художников В.Н. Бубенцова, Н.Р. Духно, В.А. Кумашова, а также фотографии.

На тактильной экспозиции «Скульптура из собрания музея» в рамках проекта «Язык искусства по Брайлю» будет представлено около 20 произведений скульптуры различных жанров и материалов.

Торжественное открытие выставок и блиц-экскурсию по ним проведёт Ольга Александровна Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области