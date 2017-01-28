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28.01.2017 11:00

Областной драматический театр продолжает гастроли по Мурманской области

27 января в 19.00 на сцене Дворца культуры «Судоремонтник» (г. Мурманск, район Росляково, ул. Заводская, д. 1) мурманчане увидят выездной спектакль Мурманского областного драматического театра -  «Кукла для невесты».

В пьесе Александра Коровкина, отличного современного комедиографа, нашлось место и для сантиментов, и для детектива. Наивность и доверчивость главной героини, влюбленной, готовой  без оглядки довериться первому встречному, не раздражает, а вызывает понимание и сочувствие. Рассказана эта история с  юмором, здесь и смех, и слезы, и финал добрый.
Режиссер – заслуженный артист России Александр Водопьянов.
 
/Мурманский областной драматический театр/
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