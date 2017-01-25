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25.01.2017 13:30

Начался прием заявок в Общественный совет при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области второго созыва

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области объявляет о наборе кандидатов в члены Общественного совета второго созыва. 

Заявки, оформленные в соответствии с установленными требованиями, принимаются в рабочие дни с 24 января по 10 февраля в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области  (г. Мурманск, ул. Гвардейская, 21, приемная) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Требования к кандидатам в члены Общественного совета и другие нормативные правовые документы по вопросам формирования Общественного совета размещены на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области во вкладке «Общественный совет» // «Процедура отбора и поданные заявки». 

Формирование проходит в соответствии с пунктом 6 Порядка формирования Общественных советов при исполнительных органах государственной власти Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области «Об Общественных советах при исполнительных органах государственной власти Мурманской области».

/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /
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