Начался прием заявок в Общественный совет при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области второго созыва

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области объявляет о наборе кандидатов в члены Общественного совета второго созыва.

Заявки, оформленные в соответствии с установленными требованиями, принимаются в рабочие дни с 24 января по 10 февраля в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (г. Мурманск, ул. Гвардейская, 21, приемная) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Требования к кандидатам в члены Общественного совета и другие нормативные правовые документы по вопросам формирования Общественного совета размещены на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области во вкладке «Общественный совет» // «Процедура отбора и поданные заявки».

Формирование проходит в соответствии с пунктом 6 Порядка формирования Общественных советов при исполнительных органах государственной власти Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области «Об Общественных советах при исполнительных органах государственной власти Мурманской области».

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