Энергосервис в действии. Отличный опыт взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и власти на примере Мончегорска

Татьяна Нестерова.



Развитие энергосервиса на примере передового опыта внедрения новых энергоэффективных технологий обсудили в Мончегорске. До начала выездного совещания руководители муниципалитетов увидели - каким стало уличное освещение города после реализации проекта.

Да будет свет. Всего за два месяца в Мончегорске заменили старые светильники на современные, энергоэкономичные.

В Мончегорске заключен энергосервисный договор по модернизации уличного освещения. Это крупнейший проект на Северо-Западе России и в целом по стране - в первой десятке.

Глава администрации г. Мончегорска Александр Мурашкин: "В течение 7 лет компания сама будет заниматься обслуживанием данной системы".

В реализацию проекта город не вложил ни копейки. Средства инвестора. Он их вернет в процессе экономии электроэнергии. Экономическая выгода просчитана досконально - и для муниципалитета, и для исполнителя контракта.

Генеральный директор энергосервисной компании Юрий Бредихин: "Думаю, это хороший показатель для начала, для региона, для привлечения инвестиций в регион и для дальнейшего развития государственно-частного партнерства".

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Это самый крупный по объемам инвестиций энергосервисный контракт в Мурманской области - 104 миллиона рублей. Это самое большое число светильников, это применение самых современных технологий, это повышение качества освещения в муниципальном образовании".

В перспективе - внедрение энергоэффективных технологий при модернизации освещения, отопления в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта. И управляющие компании вправе напрямую заключать энергосервисные контракты.

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский: "Мы сейчас пошли дальше. Мы предлагаем жителям до того, как установить тот или иной иной вид цвета - теплый, желтый, белый - проводить некоторое тестирование. Так сделали уже жители Кандалакши".

Успешный старт в Мончегорске вдохновляет. 70 процентов экономии электроэнергии - веский аргумент.