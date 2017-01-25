Губернатор Марина Ковтун с рабочей поездкой посетила Апатиты и Кировск

Светлана Деменева.

Основная цель - оценить изменения в социальной сфере двух городов спутников и как осваиваются бюджетные деньги на эти цели.

В этой поездке Марине Ковтун пришлось много общаться с детьми. Первым в программе рабочего визита стал детский садик, где внедрена программа инклюзивного образования. Это когда все вместе. Обычные дети и дети со сложной структурой дефектов.

Заведующая ДОУ №31 Майя Едемская: "Отслеживаем результаты каждого ребенка ежегодно. И рост у нас - динамика очень хорошая".

Уникальное медицинское учреждение в Апатитах - специализированный дом ребенка. Для детей с нарушениями нервной системы и психики. Много лет здесь жили малыши - сироты. Теперь, сирот стало мало - результат работы устройства их в семьи. И это уже, скорее, реабилитационный центр.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Он вообще знаменит на всю страну, я знаю, даже из соседних областей приезжают".

Самый необычный в доме - кабинет терапии. На стене портрет автора методики Марии Монтессори. Здесь дети - сироты учатся жить, открывая мир самостоятельно. Педагоги - больше наблюдатели - уточняет Татьяна Сидельникова.

Педагог Монтессори ГОБУЗ "ОСДР" Татьяна Сидельникова: "Вот зона практической жизни - где детей обучают стирке, глажению, как приготовить салат, как сварить суп, приготовить сырнички, как застегнуть пуговицы, липучки, и так далее".

Глава региона посмотрела - как сделан ремонт детской поликлиники в Апатитах и новую детскую поликлинику в Кировске. Ее открытие состоялось 9 января. Стоянка для колясок, просторные холлы и кабинеты, новое оборудование.

И.о. главного врача детской поликлиники г. Кировска Виталий Федоринов: "Все детки, которые у нас в г. Кировске, а так же из г. Апатиты. Потому что бывает недостаточно наличие узких специалистов в какой-то период времени, и прием ведут на 2 города".

Во взрослой поликлинике Кировска готовятся ввести систему "открытая регистратура". В ближайшее время поставят инфоматы для электронной записи к врачам. В рамках трехстороннего соглашения с правительством Мурманской области - финансово во все медицинские объекты Апатитов и Кировска вложилось градообразующее предприятие. Всем вместе, в социальной сфере района еще много можно сделать - убеждена губернатор.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы сейчас прорабатываем задачи, первоочередные задачи. Работы много - она, конечно, масштабная. Лифты надо менять - уже срок выходит, надо создавать условия и модернизировать травматологическое отделение, травмируются люди - ведь здесь много туристов, кардиологическое отделение. Есть куда приложить усилия".

Губернатор провела встречу с главами администраций двух городов - Апатиты и Кировска, где как раз обсуждались планы на 2017 год. В частности, Кировск готовится стать зоной опережающего развития и вырваться из рядов моногородов.