Уникальная операция в штормовых условиях. Спасатели Росрыболовства помогли экипажу рыболовного траулера

Светлана Деменева.

Уникальную операцию провели морские спасатели Росрыболовства. Траулер "Жемчужина" потерял ход как раз в тот момент, когда циклон набирал силу. Исходные данные на начало буксировки судна - шторм и ветер свыше 35 метров в секунду.

"Поздравляю вас с успешным завершением спасательной операции", - спасатель "Мурманрыба" только на несколько часов вернулся в порт Мурманск. Заправиться топливом. Его потрачено чуть больше за эти дни - помогать пришлось рыбакам.

Начальник северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев: "Взять на буксир аварийное судно, не имеющее хода, когда порывы ветра достигают свыше 35 метров - это очень непросто".

Кадры шторма. Нынешней зимой таких ветров в море еще не было, говорят спасатели.

Капитану и экипажу "Мурманрыбы" все-таки удалось немного обогнать циклон. 600 километров прошли за сутки. Здесь, на спасателе, капитана, которого пришлось выручать из беды в шутку называют Джеком Воробьем. Траулер носит называние "Жемчужина". Намотал на винт трос или сеть - потерял ход.

Капитан спасательного судна "Мурманрыба" Владимир Чевнеров: "Этот циклон был необычным, продолжительным и уйти от него - кто находился в море - просто было невозможно. Нужно с ним было бороться. А как они могли бороться, если у них не было ни хода, ни движения, ни управления судном".

Когда подошли к "Жемчужине", шторм только начинался. И боцману уже пришлось применить пневматический линемет. Как он работает в море - есть кадры учений. Судно спасатели взяли на буксир. Вся операция продлилась 8 суток. И все - в штатном режиме.

Боцман СС "Мурманрыба" Федор Хабаров: "У нас работа такая в любую погоду - мы же не выбираем погоду".

В 2016 аварийных ситуаций в море было 18. В этом году такая серьезная - первая. Экипаж "Мурманрыбы" будет отмечен ведомственными наградами. Спасателей благодарил и капитан "Жемчужины". Ему не до интервью. После аварии на борту его судна работают сразу несколько комиссий.







