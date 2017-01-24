С тяжелой техники - на оленьи и собачьи упряжки. Необычные учения мотострелков Северного флота

Алексей Котович.

Военнослужащие отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота провели плановые занятия по управлению различными видами транспорта коренных народов Севера - оленьими и собачьими упряжками.

Тундра. Окраина поселка Ловозеро. Северные олени с интересом поглядывают на диковинных гостей. Вместо привычных туристов, с их камерами и гаджетами, к занятию готовятся бойцы мотострелкового батальона.

Владелец оленеводческого хозяйства Михаил Бараковский: "Потенциал есть. Уже проходят вторые учения на данной территории. Я думаю, и дальше будет потенциал расти. Нет необучаемых людей. Каждый человек может научиться обращаться с животными. Просто это все требует времени".

Военнослужащие Арктической бригады готовы выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера. Как на штатной технике - это вездеходы, тягачи, снегоходы, так и на оленьих и собачьих упряжках. Целесообразность доказывает опыт Великой Отечественной - тогда в Заполярье были сформированы несколько оленелыжных батальонов и транспортных бригад. Оленей использовали для транспортировки военных грузов, эвакуации раненых, при заброске разведчиков во вражеский тыл и даже для вывоза подбитых самолётов и их экипажей.

Врио заместителя командира 80-й отельной мотострелковой арктической бригады Александр Зарайский: "Целесообразнее использовать оленей, благодаря тому, что они передвигаются скрытно, в том числе, даже по опыту боевых действий здесь, на Севере - при ранении они не издают ни звука. То есть, куда-то можно выдвинуться скрытно, пресечь какие-то вероятные действия противника".

Часть солдат-контрактников рядом с северным оленем впервые, с тонкостями езды на упряжке не знакомы. Для них - краткий курс вождения.

На тренировке - несколько упражнений. Передвижение по тундре с помощью ездовых собак, стрельба из упряжки на ходу, скрытный подвоз боеприпасов и горючего действующему в тылу врага подразделению.

Перед разведчиками поставлена задача - выдвинуться на позицию, развернуть наблюдательный пункт. Упражнение простое, много раз отрабатывалось. Но осложняется в этот раз тем, что в этот раз добираться до пункта назначения придется на оленьей упряжке.

Снегоход для такой задачи не подходит - слишком громкий, противник "засечет" в два счета. На оленях, может и не так быстро, но точно - бесшумно. Завершается занятие учебным боем, в котором военнослужащие отработали тактические действия по окружению и подавлению диверсионной группы.

Командир минометной батареи певрого мотострелкового батальона 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады Алексей Боханов: "Мы выполняли инструкторско-методическое занятие с использованием оленей и собак. Общий язык мы с ними нашли, в ближайшее время у нас будет побольше таких занятий. Соответственно, я считаю, что этот элемент очень нужен в данных условиях".

А условия в тундре суровые. И опыт профессиональных погонщиков лишним для бойцов бригады точно не будет, раз уж в Арктике олени становятся боевой единицей.







