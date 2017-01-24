Дата определена. 17 марта в Мурманске в 83 раз дадут официальный старт Полярной Олимпиаде

Любовь Дубова.

Решение принято на заседании оргкомитета. Его возглавляет первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Подготовка к главному спортивному событию Заполярья идет полным ходом. Организацией традиционного Праздника Севера и 57 Праздника Севера учащихся занимаются две рабочие группы. Список соревнований утвержден. В нем базовые для региона и, прежде всего, олимпийские виды спорта. Многие старты пройдут параллельно с чемпионатами России.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы видим, что с каждым годом наш Праздник Севера становится все более популярным, увеличивается количество спортивных соревнований. Они становятся все более разнообразными. Поэтому считаем, что мероприятие становится более высокого уровня".

Полярная Олимпиада традиционно собирает тысячи участников и гостей со всей России, ближнего Зарубежья. Этот год не станет исключением. Ожидают и "звезд" спорта. На один из этапов кубка Анны Богалий пригласили биатлонистов с мировыми именами. Самым массовым вновь обещает стать мурманский марафон. Заявки на один из лучших кубковых марафонов страны уже идет.









