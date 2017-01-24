Сегодня в Мурманске сотрудники ГИБДД провели рейд по общественным парковкам

Яков Осетров.

егодня в Мурманске сотрудники ГИБДД провели рейд по общественным парковкам, дабы проверить места, отведенные для инвалидов - не занимают ли их другие автовладельцы? Людям, которые испытывает проблемы с опорно-двигательным аппаратом, каждый метр до входа в здания даётся с трудом, поэтому такие места и создаются, но часто их занимают те, кому просто лень сделать несколько шагов. Другая причина - очень маленькая, зауженная сугробами площадка. Именно поэтому, например, эта девушка весь день занимает место у магазина, хотя работает в 150 метрах от него - в больничном городке. Там просто негде встать.

Инспектор ДПС Максим Токмаков: "Зачастую неуборка снега на площадке, неподготовленные заезды, парковки - часто это тоже приводит к данному нарушению. То есть, неподготовленная стоянка провоцирует на нарушения".

Участники рейда проверили стоянки у трех магазинов, и на каждой - букет нарушений. Профилактическими беседами дело не обошлось: неправомерная парковка зафиксирована, составлены протоколы, автонахалов ждет солидный штраф. Завидев инспектора, многие пытаются переждать и делают вид, что машина чужая, но это не поможет, ведь если владелец не находится, автомобиль эвакуируют на неопределенный срок, и за это тоже придется заплатить. Гораздо дешевле соблюдать закон.

Заместитель командира взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД РФ по Мурманской области Роман Чернышев: "Ответственность за это - 5 тысяч штрафа, плюс если водитель отлучился надолго, его транспортное средство будет задержано на специализированную стоянку пока не погасится административное правонарушение и не составится в отношении его протокол или постановление".









