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24.01.2017 17:10

В Мурманске специальная комиссия проверила соответствие спорткомплекса "Авангард" требованиям федеральной программы "Доступная среда"

Наталия Бурдина.

Соответсвует ли мурманский спорткомплекс "Авангард" требованиям федеральной программы "Доступная среда"? Сегодня это проверяла специальная комиссия. В ее составе - мэр и депутаты города. Они отметили - при входе в здание есть пандус и кнопка вызова сотрудника учреждения. На деньги областной казны закуплены шесть инвалидных колясок. Подъемник на второй этаж установили летом, когда шел ремонт холла. Эти работы, как и лифт - за счет муниципальных средств.
Глава муниципального образования г. Мурманск  Дмитрий Филиппов: "Люди уже на местной коляске доставляются до подъемника - подъемник очень удобный, сопровождающий может полностью управлять им, дальше от подъемника в раздевалку и из раздевалки в душевую до большой чаши бассейна. В самой чаше также предусмотрен подъемник, с помощью которого можно человека с ограниченными возможностями здоровья опустить в воду".
Проверяющие отметили один минус - проходы в помещения узковаты. Но так было предусмотрено еще проектом здания. Построено оно в 90-е. Комиссия сделала вывод - в целом, необходимую инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями здоровья спорткомплекс имеет. Есть и просьба к самим посетителям. Отправляясь в "Авангард", маломобильному человеку необходимо быть с сопровождающим.
Директор городского спортивного центра "Авангард" Александр Крамаренко: "Сопровождающий нужен, в первую очередь, для того, чтобы перед тем, как посетить плавательный бассейн, человеку надо помыться. Если он способен сам помыться, сам себя обслужить, сам пересесть с одного кресла в другое, то проблем нет".
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