В г. Апатиты пройдут соревнования по пауэрлифтингу

28 января 2017 года в г. Апатиты в ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж» пройдут областные соревнования по пауэрлифтингу среди юношей в зачёт 53 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В Спартакиаде примут участие сборные команды Мончегорского и Апатитского политехнических, Мурманского и Кандалакшского индустриальных, Кольского транспортного, Оленегорского горно-промышленного, Полярнозоринского энергетического и Северного национального колледжей.

Участники 1997 года и моложе будут соревноваться в четырёх весовых категориях: до 60 кг, до 67,5 кг, до 75 кг, до 82,5кг.

Начало соревнований в 11.00 часов.

Министерство образования и науки Мурманской области