Мурманск бьет рекорды по количеству осадков. С начала января в городе выпало 130 % месячной нормы

Наталия Бурдина.



Мурманск бьет рекорды по количеству осадков. С начала января в городе выпало уже 130% месячной нормы. Комиссия администрации снова выехала с проверкой.

Героев Рыбачьего-55. Жителям первых и даже вторых этажей приходится "любоваться" на горы снега. Сугробы - выше трех метров.

Начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Управления Первомайского округа г. Мурманска Игорь Корявко: "Эта куча загораживает и видимость, и дети могут использовать как горку, поэтому может случиться несчастье".

За складирование снега управляющей компании грозит штраф - от 10 до 50 тысяч рублей. Но и убирать территорию в этом дворе жилищникам очевидно непросто - мешают припаркованные авто.

Николай Ковальчук: "Приехали трактора, постояли с машинами и уехали".

В январе комиссии проверили 5 с половиной тысяч адресов. Сумма штрафов близится к двум миллионам. Помочь призвать нерадивые УК к ответственности могут и жильцы - достаточно фиксировать нарушения в специальных актах. Главное - заранее предупредить УК о проверке. Образцы бланков - на сайте комитета по жилищной политике.

Начальник юридического отдела муниципального учреждения "Новые формы управления" Мария Морозова: "Требовать перерасчета, обратившись с заявлением в управляющую организацию, основанием для проведения такого перерасчета за неоказанные услуги будет являться как раз таки акт о непредоставлении таких услуг".

Расчистка дворов, дорог, скверов, территорий учреждений - вопрос социального порядка. Этому направлению город уделяет большое внимание. Сегодня мэр и депутаты выясняли - соответствует ли требованиям "Доступной среды" спорткомплекс "Авангард". При входе в здание - пандус и кнопка вызова. Закуплены шесть инвалидных колясок. В холле - подъемник.

Глава муниципального образования г. Мурманска Дмитрий Филиппов: "Подъемник очень удобный, сопровождающий может полностью им управлять, дальше от подъемника в раздевалку и из раздевалки в душевую до большой чаши бассейна".

Но есть просьба к самим посетителям - отправляться в "Авангард" маломобильному человеку необходимо с сопровождающим.

Директор городского спортивного центра "Авангард" Александр Крамаренко: "Если он способен сам помыться, сам себя обслужить, сам пересесть с одного кресла в другое кресло, то проблем нету".

Проверяющие отметили один минус - проходы в помещения узковаты. Но так было предусмотрено в проекте здания. Построено оно в 90-е. Комиссия сделала вывод - в целом, необходимую инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями здоровья спорткомплекс имеет.



