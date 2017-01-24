Заполярные полицейские официально подвели итоги года

Анастасия Ярославская.



По регламенту расширенное заседание коллегии УМВД стартовало еще накануне, с учебно-методических сборов. Ну, а, сегодня конкретный отчет - в графиках и цифрах - о задачах, достижениях, проблемах. В целом, как отмечено, сработали неплохо, несмотря на жесткие бюджетные ограничения и новшества. Среди них - появление Росгвардии - с ней уже налажено взаимодействие. Упразднение УФСКН и УФМС - функции наркоконтроля и миграционной службы отныне "под крылом" УМВД. Что касается задач - по мере актуальности они все те же. Главные - забота о защите граждан, их безопасность, борьба с оргпреступностью, противодействие коррупции. По итогам - в 2016-м зарегистрированных преступлений стало меньше - это общероссийская тенденция. Львиная доля - преступления против собственности. Вниз ползет кривая по разбоям, кражам, побоям, грабежам. Вверх - рост на 10 % - раскрываемость.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы старались найти решение самых острых вопросов, которые беспокоят жителей Заполярья. Мурманская область - территория - особенная. На личный состав Управления ложится большая ответственность, равно как и на все органы власти. Приятно видеть в отчетах цифры снижения преступности - это важная и стратегическая задача

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Совместные усилия органов власти и правоохранительных структур направлены на достижение одной цели - главной цели - сохранение в нашем регионе стабильности социальной, экономической и политической обстановки".

Рост рецидивов - среди минусов. Больше на четверть стало и преступлений, совершенных под алкогольными парами: бытовая преступность всё чаще в сводках. Особые тревога и внимание - правонарушениям несовершеннолетних - в 2016 уже 495 таких случаев - на 6 % больше, чем в прошлом году. Дистанционные мошенничества - постоянная головная боль, цитируя генерал-майора полиции Игоря Баталова - "Раскрываемость, к которой надо стыдиться". На пресс-конференции он сегодня рассказал также об инициированной УМВД проверке эффективности расходования средств, выделяемых на уборку снега. Ситуация мониторится по всему региону.

Начальник УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов: "Надо, прежде всего, надо сделать акцент на механизме контроля за выполнение этих работ. Видите, что погодные условия, сегодня почистили, завтра выпало и снова. Нам главное, что здесь не какие-то палочные показатели, главное, чтобы с нашим участием подобросовестнее, скажем так, выполнялись работы".





