В 2017 году страховые взносы будут направленны только в страховую часть пенсии

С 1 января 2017 года вступил в силу закон, продливший мораторий на формирование пенсионных накоплений до 2019 года. Напомним, что это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут участвовать в формировании пенсии в полом объеме.

Мораторий не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. При этом необходимо помнить, что переводить пенсионные накопления от одного страховщика к другому чаще одного раза в пять лет невыгодно, так как этот шаг может неблагоприятно сказаться на накопленном инвестиционном доходе.

Напоминаем – сотрудники Пенсионного фонда не ходят по домам и не агитируют к переводу пенсионных накоплений. Консультация населения осуществляется в клиентских службах территориальных органов ПФР в городах и районах области.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области