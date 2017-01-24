В Кандалакше призвали быть внимательными и водителей, и пешеходов

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» совместно с воспитанниками школы военно-патриотического воспитания «Ровесник» провели профилактическую акцию «Письмо водителю, письмо пешеходу».

На центральной площади города Кандалакша возле памятника «Танк Т-34», сотрудник ОГИБДД останавливал автомобили, а ученики, одетые в жилеты со светоотражающими полосками, вручали водителям памятки. Они содержали такие призывы, как: «Выпил - не заводись!», «Не пересекай черту!», «Родители! Сохраните жизнь и здоровье своим детям, пристегните их ремнями безопасности!». Пешеходам ребята раздавали памятки, где рекомендовалось, например: «Засветись! Не будь невидимкой!», «При переходе дороги убедись в безопасности».

Инспектор Госавтоинспекции беседовал с автолюбителями о том, что необходимо быть предельно внимательными в темное время суток, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров на дороге. Ребята напомнили пешеходам, что необходимо быть максимально осторожными при переходе через проезжую часть.

Мероприятие не оставило равнодушными участников дорожного движения. Водители и пешеходы благодарили ее организаторов и обещали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации Мо МВД России «Кандалакшский»)