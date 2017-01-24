Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области

Главные врачи медицинских организаций области проведут личный прием граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области в период с 03.02.2017 г. по 17.02.2017 г.
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Дата
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Время приема
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Руководитель медицинской организации
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03.02.2017
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15.00 - 17.00
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Главный врач ГОБУЗ "Мурманская объединенная медсанчасть "Севрыба" Татаркулов Альфред Джагапарович
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10.02.2017
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15.00 - 17.00
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Главный врач ГОАУЗ "Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1" Толмачева Эмма Михайловна
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17.02.2017
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15.00 - 17.00
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Главный врач ГОБУЗ "Мурманская детская городская поликлиника № 4" Телибаева Наталия Сергеевна
Приемы пройдут по адресу: г. Мурманска, пр. Кольский, д. 1, каб. 107а.
/Министерство здравоохранения Мурманской области/