Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области

Главные врачи медицинских организаций области проведут личный прием граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области в период с 03.02.2017 г. по 17.02.2017 г.

Дата Время приема Руководитель медицинской организации 03.02.2017 15.00 - 17.00 Главный врач ГОБУЗ "Мурманская объединенная медсанчасть "Севрыба" Татаркулов Альфред Джагапарович 10.02.2017 15.00 - 17.00 Главный врач ГОАУЗ "Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1" Толмачева Эмма Михайловна 17.02.2017 15.00 - 17.00 Главный врач ГОБУЗ "Мурманская детская городская поликлиника № 4" Телибаева Наталия Сергеевна



Приемы пройдут по адресу: г. Мурманска, пр. Кольский, д. 1, каб. 107а.



/Министерство здравоохранения Мурманской области/



