Прокуратура Мурманской области проведет «горячую линию» по вопросам нарушений антикоррупционного законодательства при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности

Прокуратурой области 26 января 2017 года с 10:00 до 12:00 часов будет проводиться «горячая линия» по вопросам нарушений антикоррупционного законодательства при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» Вы можете старшему прокурору отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Мальцевой Татьяне Михайловне по телефону 47-22-71.



Прокуратура Мурманской области