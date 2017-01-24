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24.01.2017 16:30

Прокуратура Мурманской области проведет «горячую линию» по вопросам нарушений антикоррупционного законодательства при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности

Прокуратурой области 26 января 2017 года с 10:00 до 12:00 часов будет проводиться «горячая линия» по вопросам нарушений антикоррупционного законодательства при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» Вы можете старшему прокурору отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Мальцевой Татьяне Михайловне по телефону 47-22-71.


Прокуратура Мурманской области
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