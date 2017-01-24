Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
24.01.2017 15:45

Краеведческие премьеры в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

26 января в 10.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, актовый зал) состоятся краеведческие премьеры «Презентации мурманских издательств и местных авторов».

Участники краеведческих премьер познакомятся с новой литературой, поступившей в областную детско-юношескую библиотеку в  2016 году, а также с книгами, посвященными 100-летнему юбилею Мурманска, фотоальбомами, литературой об истории Кольского Севера,  освоении Арктики, о моряках и капитанах.  Для детей и юношества появились произведения как уже известных авторов - Николая Колычева, Олега Бундура, так и начинающих - Татьяны Березюк и Екатерины Панфиловой.
Январь - месяц традиционных Рубцовских чтений, поэтому в первую очередь будут показаны книги Николая Рубцова, изданные в разных московских издательствах, а также новый сборник статей и документов вологодского писателя-краеведа Леонида Вересова «Страницы жизни и творчества поэта Н. М. Рубцова».
Почетными гостями встречи станут авторы книг: Николай  Колычев, Татьяна  Березюк, Екатерина  Панфилова, Михаил Славин и Алевтина Самсыка, которые расскажут о своем творчестве. 


/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.22
Евро = 63.62
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.