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24.01.2017 14:30

Юные мурманчане примут участие в мастер-классе экологической акции «Спаси дерево»

25 января в 14.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, 30, отдел литературы по искусству) начнется мастер-класс «Маленькой елочке холодно зимой», приуроченный к экологической акции «Спаси дерево» и Году экологии в России.

Юные умельцы смастерят маленькую елочку из бросовых материалов: остатков цветной и белой бумаги, ярких иллюстраций старых журналов и газет. В начале мероприятия дети увидят на экране елочки, запечатленные кистью живописцев и фотохудожниками, а затем приступят к изготовлению поделки. Мастер-класс проведет Руслана Недозорова, педагог дополнительного образования Центра досуга и семейного творчества города Мурманска. 

На занятиях ребята смогут научиться не только творчеству, но и бережному отношению к природным материалам и живой природе.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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