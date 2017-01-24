Сегодня губернатор Марина Ковтун работает в Апатитах и Кировске. Центральная тема рабочей поездки – доступность и качество работы социальной инфраструктуры двух городов: совершенствование амбулаторной службы для детей и взрослых Апатитско-Кировской ЦРБ, создание доступной и реабилитационной среды в дошкольных и медицинских учреждениях.

Перспективы социально-экономического развития и планы по благоустройству территорий городов станут предметом обсуждения на рабочих встречах с руководителями муниципалитетов.



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