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24.01.2017 10:30

Житель Мурманска получил пять суток административного ареста за неисполнение решения суда

В ходе мониторинга сети Интернет в сентябре 2016 года сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Мурманской области было установлено, что на персональной странице в популярной социальной сети жителя Мурманска 1977 года рождения размещены изображения нацистской атрибутики и символики. Изображения были доступны неограниченному кругу пользователей сети Интернет.

По факту публичной демонстрации нацистской символики, запрещенной в России, Ленинским районным судом г. Мурманска мурманчанин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей. Кроме того, он был обязан удалить со своей страницы запрещенные изображения.

Полицейские в ходе очередной проверки сети Интернет в начале 2017 года установили, что житель Мурманска решение суда не исполнил, изображения нацистской символики со своей страницы не удалил. По факту в отношении мурманчанина был составлен еще один протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

В ходе судебного заседания было установлено, что житель Мурманска не исполнил решение суда не только по прекращению открытой демонстрации нацистской символики в сети Интернет, но и по оплате административного штрафа.

Судом житель Мурманска признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики и неисполнении решения суда, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 5 суток.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ЦПЭ УМВД России по Мурманской области)
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