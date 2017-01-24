Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
24.01.2017 09:40

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем  водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 16.00         ул. Пищевиков, 6

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 23 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 25 ЯНВАРЯ – УЛ. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 31 КОРП. 2
С 9 ЧАСОВ 24 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 26 ЯНВАРЯ – УЛ. ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, 75
С 9 ЧАСОВ 24 ЯНВАРЯ ДО 17 ЧАСОВ  26 ЯНВАРЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 43

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 12.00         ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 2)
09.00 – 17.00         ул. Капитана Копытова, 33
09.00 – 23.00         ул. Адмирала Лобова, 47
                               ул. Разина, 3, 5, 8
                               ул. Нахимова, 22
                               ул. Сафонова, 28, 28а, 30, 32/19
                               ул. Советская, 17
                               ул. Максима Горького, 25/13
10.00 – 12.00         ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1)

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.00         ул. Советская, 15

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.5
Евро = 63.94
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.