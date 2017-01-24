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24.01.2017 09:12

Взаимодействие юнармейского движения с общественными организациями, военно-патриотическое воспитание. В Мурманске прошло заседание регионального отделения военно-патриотического движения

Елена Сивонен.

"Юнармия". Заседание регионального отделения военно-патриотического движения, которое набирает обороты по всей стране. Уже есть концепция развития. Недавно ее представили в Москве. Это обобщенный опыт регионов. Основной тезис - важно взаимодействие юнармейского движения с общественными организациями, военно-патриотическое воспитание. С мая прошлого года в Мурманской области провели один региональный и 5 муниципальных слётов. В них приняли участие больше двух тысяч ребят. Планы на этот год - продолжить набор в ряды юнармейцев. Организовать военно-тематические игры, спартакиады, фестивали военной песни.

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