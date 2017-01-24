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24.01.2017 09:05

Как распознать поддельную купюру, найти отпечатки пальцев и что в "дежурном чемоданчике" у экспертов? Студенческий десант побывал на экскурсии в мурманском экспертно-криминалистическом центре

Любовь Дубова.

Дактилоскопия, баллистика, генетика. Студенческий десант - на экскурсии в экспертно-криминалистическом центре. Акция, объявленная МВД по всей стране, проходит и в Мурманске. В гостях у криминалистов - будущие юристы из Арктического университета. Специалисты делятся секретами работы. Как распознать поддельную купюру, найти отпечатки пальцев и что в "дежурном чемоданчике" у экспертов? В помощь сотрудникам центра - современное оборудование. Например, лаборатория ДНК позволяет практически со стопроцентной точностью определить генотип человека. А пожарно-техническая лаборатория выявить - был ли поджог.
Заместитель начальника ЭКЦ УМВД России по Мурманской области Антон Верхотуров: "Мы им рассказываем не только про то оборудование, которое у нас новое стоит, а также примеры из практики, и они загораются. У многих конечно сразу появляется вопрос - можно ли к вам трудоустроиться. Я, естественно, заранее и говорю, что для этого надо учиться, учиться и учиться. Мы берем только лучших".
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