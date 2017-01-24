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24.01.2017 08:57

Теме ЖКХ посвятили встречу главы Кандалакшского района с жителями поселка Зареченск

Елена Сивонен.


Встречу с жителями поселка Зареченск посвятили теме ЖКХ. Главный вопрос в повестке - отопление. Тепло- и водоподача - отныне задача новой муниципальной организации. Размер платы за коммунальные услуги при этом не меняется. Единственный нюанс - для тех, у кого установлены приборы учета, надо предоставить документы на них. Иначе квитанции придут с суммами, рассчитанными по нормативам. Правительство области и администрация района в конце прошлого года утвердили новый тариф для Зареченска. В связи с этим и было принято решение о создании предприятия "Ресурс".
Глава администрации Кандалакшский район Андрей Иванов: "Старое предприятие имело очень большие долги перед энергетиками. В результате энергетики достаточно часто вводили ограничения. И вот эти ограничения в конце концов могли привести к тому, что поселок мог остаться без электроснабжения, соответственно, без теплоснабжения".
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