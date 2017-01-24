Конкурсы, игры, эстафеты, памятное фото. В Мурманске провели благотворительное катание на коньках

Павел Кондратьев.

Благотворительное катание на коньках провел мурманский фонд "Руки жизни". На стадионе "Строитель" все желающие - за символическую плату - могли поучаствовать в конкурсах, играх, эстафетах, сделать памятное фото. Таким необычным образом волонтеры начали сбор средств на лечение детей. Финансовая помощь сегодня необходима троим маленьким северянам с диагнозом ДЦП.

Руководитель благотворительного фонда "Руки жизни" Светлана Блинова: "Без этих средств невозможно будет обеспечить качество жизни детей, страдающих детским церебральным параличом. И соответственно операция, которая будет сделана ребенку на позвоночнике, - это гарантия, что он будет ходить".