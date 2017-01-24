Попробовать свои силы, оценить физическую подготовку. В Кандалакше начал свою работу Центр тестирования ГТО

Елена Сивонен.

Центр тестирования ГТО - в Кандалакше. Жители теперь могут попробовать свои силы, оценить физическую подготовку. А также - получить значок "Готов к труду и обороне" с удостоверением, которое подтверждает его подлинность. В перспективе, возможность сдать нормативы появится и у спортсменов из отдаленных населенных пунктов. При определенном количестве заявок - организуют специальные выездные комиссии. Предварительно участникам нужно пройти регистрацию на сайте ГТО. Там же вся информация по нормативам и даже примеры выполнения упражнений.

Директор МАУ "Дворец спорта" г.п. Кандалакша Елена Концевенко: "Всего сдается 8 испытаний - 4 основных и 4 на выбор. Но для того, чтобы человек смог прийти, ему мало того, что надо зарегистрироваться, но еще и взять с собой медицинскую справку. Без медицинского освидетельствования того, что он может сдавать физические нагрузки, - человек не допустится в центр тестирования".