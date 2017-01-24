Укрепление и расширение сотрудничества при геолого-разведочных работах. Россия и Норвегия подписали соглашение

Елена Сивонен.

Россия и Норвегия подписали соглашение. Цель - укрепление и расширение сотрудничества при геолого-разведочных работах. В документе подробно - порядок сбора сейсмических данных до линии разграничения на континентальном шельфе - в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане - и вдоль нее. В соответствие с соглашением, стороны или коммерческие организации, которые получили лицензию, имеют право использовать сейсмо-оборудование на континентальном шельфе другого государства - на расстоянии до 5 километров от линии разграничения. Документ должен вступить в силу через 30 дней.