Аэропорт "Мурманск" из-за непогоды был закрыт на полутора суток

Алексей Елкин.

Как отмечают специалисты, столь долгого закрытия воздушной гавани в истории заполярной авиации еще не было. По поручению губернатора в аэропорту работал глава регионального минтранса Дмитрий Соснин. На месте он оказывал содействие в оперативном решении вопросов.

"Плохо информируют на сайте. Ждем", - с вечера пятницы до полудня воскресенья таким был общий настрой пассажиров, застрявших в здании аэровокзала. Их перевозчики обязаны были кормить и размещать в гостиницах.

Блиц-опрос: "Кормили, конечно. Компания позаботилась о нас. И, конечно, предоставили гостиницу".

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "Достаточно большое количество - около полутора тысяч человек - задержались в аэропорту. Где-то порядка 250 людям была предоставлена гостиница".

Самым сложным было найти ответы на простые, главные вопросы - когда полетим и почему заранее пришлось приехать в аэропорт?

Блиц-опрос: "Мы бы приехали в другое время. Приезжаем и сидим, ждем. Мы не могли дозвониться до справочного бюро. До него дозвониться невозможно. Никакой информации на сайте нет. Мы приехали в аэропорт и наш рейс, который должен был вылететь, значился без задержек. Но мы не улетели".

Как вскоре выяснилось, службы аэровокзала действуют строго по регламенту. Аэропорт открылся и администратор должен встречать рейсы, помогая пассажирам в случае утери багажа. В это же время сотни людей пытались узнать правильное расписание.

Администратор ОАО "Аэропорт Мурманск" Любовь Татарникова: "- Т. е. один сотрудник и здесь и там работает? - Да. - Если вы здесь, то кто же тогда отвечает на звонки? - Я. - Это у вас не многоканальный телефон? - Нет".

Заместитель генерального директора по производству ОАО "Аэропорт Мурманск" Вадим Ананин: "Информирование пассажиров это больше прерогатива перевозчиков, авиакомпаний. Мы выдаем информацию для пассажиров в аэропорту и для перевозчиков, в том числе. Избежать этих ситуаций, в принципе, невозможно, потому что погодные условия непредсказуемы. Вы сами понимаете, что и Сахалин, и Дальний Восток у нас закрываются тоже сутками".

Впервые, минимум за 20 лет, аэропорт Мурманск не отправлял и не встречал воздушные суда более суток. Все это время уборочная техника работала на полосе.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "Свою лепту внес и ветер, который не давал нормально ее обработать противогололедными реагентами. Но, тем не менее, конечно, надо еще раз подумать - какие мероприятия можно провести, чтобы по-максимуму можно было бы исключить задержки рейсов".

С понедельника аэропорт Мурманск работает в штатном режиме. На совещании службам, ответственным за информирование, уже поставлена задача - качественного улучшения обслуживания пассажиров.







