По факту гибели туристов под лавиной в Кировске возбуждено уголовное дело

Артем Дашевский.

Следственный комитет по факту гибели двух туристов под лавиной в Кировске возбудил уголовное дело. Формулировка - "Причинение смерти по неосторожности". Напомним, группа туристов из Архангельска на снегоходах отправилась на склон горы Вудъяврчорр и, возможно, спровоцировала сход лавины. Три человека оказались погребены под слоем снега. На место были направлены спасатели и техника МЧС. Одного туриста удалось спасти, двое погибли. Как отмечают в ведомстве, группа не зарегистрировалась перед выходом на склон.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Олег Романенко: "В ликвидации последствий ЧС принимал участие Кировский филиал регионального поисково-спасательного отряда в составе 15 человек личного состава, 3 единицы техники - снегоход и одна единица техники - болотоход. В 15:00 поисково-спасательные работы были завершены".

По информации следователей в настоящее время личности погибших установлены. Это мужчины 1983 и 1985 годов рождения. Назначен комплекс экспертиз. Проводятся все действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Рсследование уголовного дела продолжается.





