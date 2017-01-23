Марина Ковтун в связи с трагедией в Хибинах поручила профильным ведомствам предложить мероприятия, которые могли бы минимизировать число незарегистрированных туристов

Анастасия Ярославская.

Слова соболезнования родным и близким погибших в Хибинах сегодня выразила глава региона Марина Ковтун. Профильным ведомствам дано поручение всесторонне проанализировать ситуацию и предложить конкретные меры, которые помогут минимизировать число незарегистрированных туристов, чтобы подобные трагедии не повторялись.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Погибли молодые, полные сил люди. Но, к сожалению, случаи гибели туристов регистрируются у нас ежегодно, и связаны они, в первую очередь, с пренебрежением правилами безопасности. И сами туристы зачастую подвергают себя риску, в том числе, смертельной опасности, но природа не прощает беспечности".

И сегодня в правительстве проанализировали причины коммунального ЧП в Мурманске. Без отопления и горячей воды из-за прорыва теплотрассы в центре города долгие часы оставались 1300 объектов, из них 750 - жилые дома. Аварийный участок ремонтники выявили оперативно. Трудились без перерыва. Сейчас работа Мурманской ТЭЦ полностью восстановлена. В некоторых квартирах еще есть проблемы с завоздушиванием стояков. На контроле - 450 заявок. В любом случае, всем потребителям, попавшим в зону ограничений, обещают сделать перерасчет. Сложнее заставить работать как должно управляющие компании. В прошлые выходные на оперативном штабе в мэрии состоялся большой разговор с самыми крупными игроками. Задача поставлена - в кратчайшие сроки привести территории в нормальное состояние.

Глава муниципального образования г.Мурманск Дмитрий Филиппов: "Время "Ч" перед ними поставлено - в течение суток убрать все свои дворы. Будем принимать меры административного воздействия, если не справятся, подключать ГЖИ к проверкам и соблюдению УК своих обязанностей. Сейчас все эти компании имеют лицензии и, я знаю, на федеральном уровне условия лицензирования ужесточатся, поэтому они заинтересованы, чтобы исполнять свои обязанности".





