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23.01.2017 18:55

В областном центре приступили к восстановлению световой конструкции "Я люблю Мурманск", которую повредили вандалы

Анастасия Русинова.

От "большой любви" к Мурманску. В областном центре приступили   к восстановлению световой конструкции, которая находится на подъеме к Семеновскому озеру. В начале января она была повреждена неизвестными. Несколько букв разбиты и вырваны, нарушена световая целостность панелей. Яркая разноцветная надпись "Я люблю Мурманск" на фоне стилизованного северного сияния уже давно стала излюбленным местом для фотосессий. Выкладывая красивые кадры в Интернет, гости города рассказывают о столице Кольского Заполярья всему миру. Теперь Мурманск лишился украшения, а специалисты учреждения "Мурманские городские парки и скверы" вынуждены пойти на крайние меры.
Директор МАУК "Мурманские городские парки и скверы" Александр Накай: "Видеокамер здесь нет, но сейчас планируем устанавливать, это зависит от денег и бюджета. Конечно, охрану невозможно везде поставить, это дорогое удовольствие, а видеокамерами будем полностью оснащать наши световые конструкции".
 
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