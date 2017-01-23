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23.01.2017 18:35

Не иначе как чудо. Пушистая "потеряшка" после семи месяцев скитаний вернулась домой

Елена Сивонен.

Четвероногая, а точнее - четверолапая - "потеряшка" нашлась спустя семь месяцев скитаний в окрестностях Кандалакши. Не иначе как чудо. Пушистую любимицу Файю семья Кивелёвых потеряла летом на даче. Надежда на кошачье возвращение таяла с каждым днем и вовсе исчезла с наступлением холодов. В дом взяли нового питомца - Норку. И тут - новость - работники одного из предприятий заприметили недалеко от родника трехцветную красавицу. Оказалась Файя. Сегодня путешественница с удовольствием греется у плиты, с благодарностью принимает ласки.  Вот только с соседкой по квартире пока не ладит. Отношения кошачьих далеки от идеальных. Но хозяйка считает, что это временно.



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