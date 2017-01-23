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23.01.2017 19:40

Последствия обрушившегося на Кольский полуостров циклона определили большую часть повестки сегодняшнего оперативного совещания в региональном правительстве

Анастасия Ярославская.

Экстремальные погодные условия стали серьезным испытанием на прочность для всех систем жизнеобеспечения. Большинству служб пришлось перейти на усиленный режим работы. Тяжело, но в целом справились. И все-таки борьба с последствиями снегопада актуальности не теряет. Каждое второе обращение на электронную почту губернатора - жалобы на состояние дворовых территорий и муниципальных дорожных артерий - больше всего из Мурманска,  Североморска и Никеля. Марина Ковтун потребовала принять действенные меры, если надо, привлекать правоохранителей, прокуратуру. Оправдания - что осадков в январе выпало много больше месячной нормы, припаркованные автомобили мешают и УК, на которых не хватает рычагов давления, работают из рук вон плохо - не приняты.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы скоро все тут снегом завалимся, у нас будет куча предписаний, проверок и математика - сколько денег УК должны отправить на очистку улиц. Будем считать до весны и ждать, пока растает, но само не рассосется - здесь перекладывать ответственность можно сколько угодно, ни к чему это не приведет, к хорошему, по крайней мере".
Немало нелестных слов в свой адрес в эти дни выслушали работники мурманского аэропорта. Губернатор назвала его сегодня "горячей точкой". Рейсы были отложены из-за метеоусловий, состояния взлётно-посадочной полосы и соображений безопасности полётов. Однако грамотно выстроить работу с пассажирами администрации воздушной гавани не удалось. В отсутствие оперативной и достоверной информации, многие были вынуждены по несколько часов находиться в малопригодных для этого помещениях. Выводы сделаны. В ближайшие дни акционеры аэропорта получат ноту от имени губернатора. Как сказала сегодня Марина Ковтун, в правительстве понимают, что речь о частном предприятии, но это уже не первая претензия, дальше так продолжаться не может.  
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы за полярным кругом, и снегопады будут повторяться - такая нервотрепка будет продолжаться в аэропорту постоянно. Мало того, рейс отменяется, люди не могут доехать до здания аэропорта, встречающие не могут встретить своих близких. Перебои с получением багажа. Просто в худших традициях. Я не помню, чтобы последние лет 5 аэропорт работал с такими сбоями. Это предмет для очень тщательного разбирательства".
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