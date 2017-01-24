"Заповедные места Кольского полуострова". Сегодня в Мурманске откроется выставка, приуроченная к Году экологии в России и Году особо охраняемых природных территорий

Мурманский областной краеведческий музей приглашает северян на открытие выставки "Заповедные места Кольского полуострова", приуроченной к Году экологии в России и Году особо охраняемых природных территорий.

Гости мероприятия узнают все о заповедниках Мурманской области - местоположение этих уникальных территорий, объектах животного мира, для охраны которых они были созданы, а также познакомятся с памятниками природы федерального значения, такими как: "Астрофиллиты горы Эвеслогчорр", "Залежь Юбилейная", "Озеро Могильное", не имеющие мировых аналогов. Также северяне увидят образцы уникальных горных пород, гербарии редких охраняемых растений и более 40 фотографий заповедных мест.

Выставка работает до 5 марта.