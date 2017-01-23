Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
23.01.2017 18:30

Подведены итоги областных соревнований по футболу среди команд центров помощи детям и школ-интернатов Мурманской области

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы 17 и 18 января 2017 года в г. Мурманске состоялись областные соревнования по футболу среди команд центров помощи детям и школ-интернатов Мурманской области «Будущее зависит от тебя!».

В соревнованиях приняли участие 46 юных футболистов в составе 6 команд из Минькинской коррекционной школы-интерната, Мурманской коррекционной школы-интерната№ 1, Апатитского центра помощи детям им. В.Р. Булычева и Мурманского центра помощи детям «Ровесник».
В возрастной категории участников 14 – 15 лет (2002 – 2003 гг.р.) победила команда Минькинской коррекционной школы-интерната, среди команд возрастной группы 12-13 лет (2004-2005 гг.р.) - Мурманской коррекционной школы-интерната №1.
Команды победители и призеры награждены кубками, участники – медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.
Участники соревнований получили сладкие призы, подготовленные Мурманским региональным отделением Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».


Министерство образования и науки Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.5
Евро = 63.94
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.